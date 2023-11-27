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Под Уфой пешехода насмерть сбил пьяный водитель

Под Уфой пешехода насмерть сбил пьяный водитель

Вечером 27 ноября в деревне Князево Уфимского района произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 35-летнего мужчины.

По данным пресс-службы госавтоинспекции, по улице Кирова 67-летний водитель автомобиля "СсангЙонг" сбил пешехода. Затем его автомобиль столкнулся с "ГАЗелью" и "Рено Дастер". В результате полученных травм 35-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Проведенный сотрудниками ГИБДД тест на состояние опьянения показал, что у водителя "СсангЙонга" в крови было 0,424 промилле алкоголя. Это говорит о том, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция устанавливает точную картину и все обстоятельства этого трагического ДТП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфимский район происшествия аварии ДТП
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