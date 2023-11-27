В Уфе две девушки выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара в доме

В ночь на 27 ноября в жилом доме по улице Степана Халтурина в Уфе произошел пожар. Возгорание началось около полуночи на втором этаже четырехэтажного дома.

По словам очевидцев, огонь вспыхнул сначала на лестничной площадке от непотушенной сигареты одного из жильцов. Затем пламя быстро распространилось на ближайшую деревянную дверь одной из квартир и в считанные минуты охватило всю квартиру. У остальных соседей пострадали входные металлические двери от высокой температуры, в одной из квартир пламя уничтожило имущество на площади около 3 квадратных метров.

Когда на место прибыли пожарные, многие жильцы еще оставались внутри задымленного здания. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели из огня 12 человек, среди которых были двое детей. Еще двоих человек удалось спасти с третьего этажа при помощи автолестницы.

Две молодые девушки 17 и 18 лет не дождались спасателей и, спасаясь от огня и дыма, выпрыгнули из окна второго этажа. Они получили серьезные травмы позвоночника и были госпитализированы.

Помимо этого, еще пятеро жильцов, включая ребенка, сильно надышались токсичным дымом. На месте им оказали помощь медики, но госпитализировать никого не пришлось.

Благодаря слаженным действиям пожарных удалось спасти и кошку одной из жительниц, которую вынесли оттуда без сознания, но затем привели в чувство.

В ликвидации пожара участвовало 25 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. Сейчас на месте работают эксперты пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России для установления причины возгорания.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ