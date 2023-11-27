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В Уфе водитель "Нивы" сбил женщину на остановке и опрокинул автомобиль

В Уфе водитель "Нивы" сбил женщину на остановке и опрокинул автомобиль

В минувшие выходные в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с травмированием пешехода и опрокидыванием автомобиля. Инцидент, по сообщениям пресс-службы городской Госавтоинспекции, произошел 15 ноября на ул. Чекмагушевская.

В результате наезда автомобиля марки Lada Niva на 49-летнюю женщину, ожидавшую общественный транспорт на остановке, пострадавшая получила ушибы и ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, 55-летний водитель не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину и перевернулся в кювете. Сам водитель также получил несколько травм и был госпитализирован.

По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится административное расследование. Выясняются детали произошедшего, обстоятельства, степень вины участников. Также в медучреждении у пострадавшего водителя берутся анализы для установления возможного состояния алкогольного или наркотического опьянения в момент аварии. В зависимости от результатов разбирательства, мужчине может грозить административное наказание или уголовная ответственность за нарушения ПДД и причинение вреда здоровью граждан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: уфимская ГИБДД
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