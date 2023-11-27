Поножовщина под Уфой: неизвестный ранил трех человек прямо возле больницы

В воскресенье, 26 ноября, в районе Дмитриевки под Уфой произошло происшествие с применением холодного оружия.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях молодой мужчина в черной куртке достал нож и нанес им удары трем людям, после чего скрылся с места происшествия.

Как подтвердили в Минздраве Башкирии, все трое пострадавших были госпитализированы в Демскую больницу с ножевыми ранениями. Их состояние и характер повреждений уточняются.

Сразу после нападения правоохранительные органы объявили в районе план-перехват и приступили к поиску подозреваемого. По данным МВД республики, предполагаемого преступника удалось задержать в тот же вечер.

Это уже не первый случай применения холодного оружия в Башкирии за последнее время. Ранее мы рассказывали о трагедии в Белорецком районе, где 31-летняя Дина Махиянова была убита собственным мужем. Женщина занимала высокую должность в местной администрации и воспитывала двоих детей. Причина, толкнувшая мужчину на это преступление, до сих пор вызывает недоумение у следствия и общественности.

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Автор: Семен Подгорный