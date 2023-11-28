В Белорецком районе Башкирии похоронили многодетную мать, которая погибла в ДТП, утонув в озере

В минувшие выходные в Белорецком районе Башкирии состоялись похороны Олеси А., трагически погибшей в ДТП на прошлой неделе.

Как стало известно, вечером 22 ноября Олеся возвращалась домой вместе с двумя сестрами. Она сидела за рулем своей Lada Granta, когда на скользкой дороге автомобиль неожиданно вылетел на встречную полосу и врезался в дорожное ограждение. К несчастью, рядом находилось озеро, покрытое тонким льдом. В итоге машина перевернулась и оказалась в воде.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, они обнаружили лишь двух пассажирок, сестер Олеси, которые смогли самостоятельно выбраться из тонущего автомобиля. Самой же Олеси нигде не было.

По словам сестры погибшей Юлианы, она приехала на место аварии примерно через час после случившегося. "Это был полный шок и ужас. Я спрашивала у выживших сестер, где Олеся, но они не знали. А сотрудники ГИБДД уверяли, что она, вероятно, сбежала от страха в лес. Приехали спасатели с собаками, искали следы...", - вспоминает Юлиана.

Конечно, родные не верили такой версии. Они точно знали, что Олеся никогда бы не села пьяной за руль и тем более не убежала с места аварии. В итоге ее брат с мужем Юлианы самостоятельно с фонариками искали Олесю всю ночь и обнаружили в воде только утром. "Я не понимаю, почему спасатели не смогли ее найти", - говорит опечаленная сестра.

Как выяснилось, Олеся была матерью троих маленьких дочерей – старшей 9 лет, средней 4 года, младшей 2 года. Девочки до сих пор не могут поверить, что их мамы больше нет с ними. "Больно осознавать, что они уже никогда не увидят свою маму", - скорбит подруга семьи Гузель.

В социальных сетях родные и близкие оплакивают Олесю. "Моя любовь, моя душа! Спасибо тебе за все. Прости, что так редко это говорила при жизни. Я тебя очень сильно люблю. Спи спокойно, моя звездочка", - пишет сестра Юлиана.

Теперь полиция устанавливает точные причины и обстоятельства трагической аварии. Ведется расследование.

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Автор: Семен Подгорный