В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли мать с 7-летним ребенком

Во вторник, 28 ноября, на территории Нуримановского района Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает начальник управления ГИБДД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов, авария случилась примерно в 15 часов на автодороге в напрвлении Уфа -Иглино-Красная Горка - Павловка. Водитель автомобиля "Киа Рио" по неустановленной пока причине столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21213".

В результате ДТП на месте происшествия погибли 37-летняя женщина, которая управляла "Киа Рио", и ее 7-летний сын, находившийся с ней в салоне. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ с травмами были госпитализированы в ближайшую больницу.

Глава республиканского ГИБДД выехал на место аварии, чтобы разобраться в подробностях и установить все обстоятельства инцидента.

Кроме того, как стало известно позже, на место аварии выехал также прокурор Нуримановского района Денис Муховиков. Он взял расследование данного дела на особый контроль надзорного ведомства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ