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В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли мать с 7-летним ребенком

В Нуримановском районе Башкирии в ДТП погибли мать с 7-летним ребенком

Во вторник, 28 ноября, на территории Нуримановского района Башкирии произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает начальник управления ГИБДД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов, авария случилась примерно в 15 часов на автодороге в напрвлении Уфа-Иглино-Красная Горка - Павловка. Водитель автомобиля "Киа Рио" по неустановленной пока причине столкнулся с автомобилем марки "ВАЗ-21213".

В результате ДТП на месте происшествия погибли 37-летняя женщина, которая управляла "Киа Рио", и ее 7-летний сын, находившийся с ней в салоне. Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ с травмами были госпитализированы в ближайшую больницу.

Глава республиканского ГИБДД выехал на место аварии, чтобы разобраться в подробностях и установить все обстоятельства инцидента.

Кроме того, как стало известно позже, на место аварии выехал также прокурор Нуримановского района Денис Муховиков. Он взял расследование данного дела на особый контроль надзорного ведомства.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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