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В Башкирии мужчина забил жену за отказ бросить пить

В Башкирии мужчина забил жену за отказ бросить пить

Трагические события развернулись в середине ноября в одном из домов Нефтекамска. Супружеская пара в очередной раз поссорилась из-за пристрастия женщины к алкоголю. Ее 40-летний муж не раз пытался убедить ее бросить пить, однако все его попытки оказались тщетны.

В очередной раз, увидев, что жена сильно пьяна, супруг пришел в ярость и жестоко избил ее. Затем, опасаясь последствий своего поступка, мужчина быстро собрал вещи и покинул дом на несколько дней, надеясь, что к его возвращению жена поправится.

Однако эта надежда не оправдалась. Вернувшись домой, подозреваемый обнаружил бездыханное тело своей супруги на том же месте, где он ее оставил. Поняв, что от побоев женщина скончалась, мужчина в вызвал скорую помощь и полицию.

Как отмечают в Следственном комитете республики, подозреваемый полностью признал свою вину и подробно рассказал следователям о том, как все произошло. В настоящее время он арестован, ведется расследование этого тяжкого преступления.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: следком
Теги: Нефтекамск происшествия убийство
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