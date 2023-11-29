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В Уфе неизвестные подожгли три иномарки на парковке

В Уфе неизвестные подожгли три иномарки на парковке

В один из вечеров на парковке в жилом районе города Уфы произошёл пожар, который уничтожил сразу три иномарки.

Инцидент случился около 16-го дома по улице Дагестанской в Демском районе. Жители этого многоэтажного дома и сообщили диспетчерской службе МЧС о возгорании на прилегающей к их дому парковке.

К моменту приезда пожарной бригады огонь успел охватить сразу три машины - "Хёндай Солярис", "Сузуки SX4" и "Фольксваген Тигуан". Пламя быстро распространялось по салонам автомобилей, грозя перекинуться на другие припаркованные рядом машины.

Благодаря слаженным и оперативным действиям пожарных, которые незамедлительно приступили к тушению, удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. Уже через полчаса пламя было полностью ликвидировано.

По одной из основных версий, озвученной сотрудниками МЧС, причиной пожара стал поджог. Местные телеграм-каналы ссылаясь на слова жителей дома сообщают, что за несколько дней до пожара во дворе якобы произошла ссора из-за места для парковки между двумя неизвестными мужчинами. Возможно, один из них таким вот страшным образом решил отомстить своему оппоненту.

Полиция уже завела дело по факту поджога и ведёт расследование для установления личности злоумышленника.

В Уфе две девушки выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара в доме

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В Уфе две девушки выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара в доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
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