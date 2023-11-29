Трагедия накануне дня рождения: молодая девушка погибла в аварии по дороге к родственникам

В субботу, 26 ноября, на трассе "Кропачево-Месягутово-Ачит" в Башкирии произошла трагическая авария, унесшая жизнь 20-летней Кристины Б.

Девушка вместе со своим женихом, 20-летним Денисом Г., ехала в гости к родственникам в село Бобино. Путь их лежал по открытой дороге без гололеда. Оба водителя были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности.

В пути их автомобиль ВАЗ-2114 по неустановленной пока причине внезапно вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком. Сила удара была настолько велика, что легковую машину буквально разорвало на две части.

Жених отделался ушибами, его невеста погибла

В результате страшного столкновения Денис Г. получил лишь ушибы ног и после оказания медпомощи был отпущен домой. А вот его невеста получила тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, Кристина скончалась в больнице, не дожив всего два дня до своего 21-го дня рождения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью участникам дорожного движения". Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины этой трагедии.

Молодые люди собирались пожениться через две недели

Как стало известно, Кристина и Денис встречались уже два года и недавно объявили о помолвке. Они активно готовились к предстоящей 15 декабря свадьбе, строили планы на совместную жизнь.

И вот за две недели до запланированного торжества их постигла эта страшная трагедия. Родные и близкие погибшей в шоке и не могут поверить в произошедшее.

Особенно тяжело им переживать гибель Кристины накануне её 21-го дня рождения. Вместо празднования и радостных поздравлений им приходится готовиться к похоронам любимой девушки, чья жизнь так внезапно оборвалась в расцвете лет. Похороны Кристины пройдут 28 ноября в её родном селе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД РБ, соцсети