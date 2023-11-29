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В Башкирии действует лже-газовик, обманывающий пенсионеров

В Башкирии действует лже-газовик, обманывающий пенсионеров

В Нефтекамске участились случаи мошенничества, связанные с деятельностью подозрительных лиц, выдающих себя за работников газовых служб. Особенно настораживает появление одного конкретного мужчины, который ходит по квартирам пожилых граждан и предлагает им якобы заменить счетчики газа за определенную плату.

Как сообщает пресс-служба отдела полиции по Нефтекамску, злоумышленник, чье фото прилагается в ориентировке, представляется сотрудником газовой компании и вводит пенсионеров в заблуждение. Однако предприятие "Газсервис" опровергло, что этот человек работает у них. Таким образом, все указывает на то, что он действует в одиночку и использует легенду газовика для обмана доверчивых горожан.

По последним данным подозреваемый был замечен в доме No13 по Комсомольскому проспекту.

В связи с этим полиция Нефтекамска призывает горожан проявлять бдительность и рассказать о сложившейся ситуации всем пожилым родственникам и знакомым. Если кто-то столкнется с этим человеком или заметит его поблизости от своего дома, нужно незамедлительно звонить в дежурную часть по телефонам: 02, 102 или 2-29-02.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Нефтекамск мошенничество
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