В Башкирии медведь растерзал домашний скот
На территории Учалинского района Башкирии медведь напал на домашний скот.
Как сообщил староста Кулушево, расположенного неподалеку от места происшествия, медведь вторгся на территорию села Кажаево.
По словам Хадиса Сафиуллина, хищник жестоко растерзал нескольких голов домашнего скота, принадлежащего местным жителям. Нанесен большой материальный ущерб хозяйству.
Выясняются точные причины и детали случившегося.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Хадиса Сафиуллина
Читайте также