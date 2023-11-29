Утонувшего рыбака нашли мёртвым в озере Чебаркуль в Башкирии

На территории Абзелиловского района Башкирии, недалеко от населенного пункта Давлетово, случилось трагическое происшествие. Местные жители сообщили, что на поверхности воды озера Чебаркуль обнаружено тело мужчины. Они сразу же оповестили главное управление МЧС по республике о страшной находке.

Прибывшие на место спасатели установили, что погибший находился в воде на довольно большом расстоянии от берега. Его извлекли на сушу, но, к сожалению, мужчина был без признаков жизни. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. По предварительной информации, мужчина скончался во время рыбалки по неустановленным пока обстоятельствам.

В настоящее время Главным управлением МЧС РФ по Республике Башкортостан проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившейся трагедии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ