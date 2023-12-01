В Янаульском районе Башкирии простились с погибшим в СВО контрактником

Накануне в Янаульском районе Башкортостана в последний путь проводили 23-летнего Владимира Михайлова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне СВО.

Как сообщили в информационной службе муниципалитета, Владимир Михайлов после окончания школы поступил в машиностроительный колледж города Нефтекамска , который успешно окончил в 2019 году.

Получив специальность, молодой человек был призван на срочную службу в российские Вооруженные Силы. Попал в ракетные войска стратегического назначения в Челябинской области. После демобилизации в декабре 2020 года Владимир подписал контракт с МО РФ и был направлен на службу в танковый батальон.

С февраля 2022 года Владимир Михайлов принимал участие в специальной военной операции на территории Украины, где и погиб, проявив мужество и героизм. Военнослужащий посмертно был награждён орденом Мужества. На церемонии прощания присутствовали родные, близкие, друзья Владимира, а также представители администрации Янаульского района.

«От имени администрации выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Сергеевича. Желаем сил и мужества пережить это тяжелое горе», — говорится в заявлении пресс-службы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети