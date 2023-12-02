В Башкирии две женщины упали в яму с мазутом, одна погибла

Ранним утром 2 декабря на территории Баймакского района Башкирии произошел трагический инцидент. Три женщины возвращались домой на автомобиле после ночной поездки. По невыясненным причинам они решили свернуть на территорию заброшенной котельной. Выйдя из машины, две из них упали в глубокую яму, заполненную мазутом.

Пострадавшим на помощь пришли спасатели. Первую женщину удалось извлечь из ядовитой жижи. Она получила сильное переохлаждение и была передана медикам для оказания неотложной помощи. Вторую пострадавшую тоже вызволили из мазутной ловушки. К сожалению, она была полностью покрыта нефтепродуктом, что и стало причиной ее скоропостижной кончины.

В начале прошлой недели в Уфе также произошел инцидент, едва не закончившийся трагедией. Ночью в пятиэтажном доме на улице Степана Халтурина вспыхнул пожар. На лестничной площадке третьего этажа в три часа утра загорелась деревянная входная дверь в одну из квартир. Огонь быстро охватил её и распространился внутрь помещения. Жильцы в панике выпрыгнули из окна, спасая свои жизни. Сейчас они находятся в больнице.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС