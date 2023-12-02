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В Башкирии маршрутный автобус столкнулся с мусоровозом

В Башкирии маршрутный автобус столкнулся с мусоровозом

В субботу, 2 декабря, ближе к полудню рейсовый пассажирский автобус маршрута номер 104, следовавший по маршруту из города Благовещенска в город Уфу, на перекрестке автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты и Новоалександровское шоссе столкнулся с другим транспортным средством.

Как рассказали очевидцы дорожно-транспортного происшествия, водитель мусоровоза, двигавшегося по второстепенной дороге, не уступил дорогу пассажирскому автобусу. Среди людей, находившихся в салоне автобуса, никто не пострадал. Водитель транспортного средства также избежал травм и увечий.

В настоящее время разбирательство обстоятельств случившегося проводят соответствующие органы.

Еще раз напоминаем всем участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах. Не подвергайте риску свою жизнь и жизни окружающих вас людей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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