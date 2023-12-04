В Уфе водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионера при движении задним ходом

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу 2 декабря в обеденное время в уфимском микрорайоне Инорс. Как сообщили в столичном отделе Госавтоинспекции, водитель мусоровоза марки "МАЗ" при движении задним ходом сбил пешехода.

Инцидент произошёл около дома No49/1 по улице Т. Янаби. 52-летний водитель грузовика, собирая мусор с контейнерной площадки, не заметил идущего сзади 65-летнего мужчину. Не увидев пешехода в зеркалах заднего вида, он начал движение задним ходом и совершил наезд.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы. Сотрудники скорой медицинской помощи экстренно госпитализировали его в одну из городских больниц.

Специалисты городского отдела ГИБДД проводят расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила движения задним ходом и не удостоверился в безопасности манёвра, что и привело к трагедии. Инспекторы ДПС выясняют все детали ЧП и опрашивают очевидцев.





Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ