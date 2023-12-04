Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии врезавшись в дерево погиб водитель снегохода

В Башкирии врезавшись в дерево погиб водитель снегохода

В Башкирии произошло трагические происшествие, в котором погиб водитель снегохода. Все произошло во время поездки из одного населенного пункта в другой. Мужчина, управлявший транспортным средством, вовремя не заметил дерево, врезался в него и погиб.

Инцидент, как рассказали в региональном Госкомитете по чрезвычайным происшествиям, произошел поздним вечером в субботу, 2 декабря. Дежурный получил сообщение о том, что между деревнями Абзаково и Мухаметово снегоход, на котором ехали двое мужчин попал в ДТП.

Мужчина, управлявший техникой, от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир получил незначительный травмы и в госпитализации не нуждался.

Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших

Читайте также:

Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия смертельное дтп
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok