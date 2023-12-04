В Башкирии врезавшись в дерево погиб водитель снегохода

В Башкирии произошло трагические происшествие, в котором погиб водитель снегохода. Все произошло во время поездки из одного населенного пункта в другой. Мужчина, управлявший транспортным средством, вовремя не заметил дерево, врезался в него и погиб.

Инцидент, как рассказали в региональном Госкомитете по чрезвычайным происшествиям, произошел поздним вечером в субботу, 2 декабря. Дежурный получил сообщение о том, что между деревнями Абзаково и Мухаметово снегоход, на котором ехали двое мужчин попал в ДТП.

Мужчина, управлявший техникой, от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажир получил незначительный травмы и в госпитализации не нуждался.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ