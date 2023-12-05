В Башкирии похоронили 43-летнюю женщину, погибшую после падения в мазутную яму

Ужасная трагедия произошла в начале декабря в Башкирии. 43-летняя жительница села Целинное Олеся У. погибла после того, как упала в глубокую яму с мазутом на территории заброшенной котельной. Эта страшная новость потрясла всех жителей населенного пункта - родных, друзей и знакомых Олеси.

Фатальное падение

Как стало известно из рассказов очевидцев, трагедия произошла ранним утром 2 декабря. Олеся в компании нескольких друзей возвращалась домой на машине после встречи. Было темно, и водитель случайно съехал с дороги, не заметив, что рядом находится заброшенная котельная.

Автомобиль наехал на земляной вал и остановился у самого края глубокой мазутной ямы, которая совсем не была огорожена или как-то обозначена. Две пассажирки, сидевшие с краю, решили выйти посмотреть, в чем дело. Открыв двери, они сразу же полетели вниз с высоты около двух с половиной метров.

Расследование трагедии

В ужасе оставшиеся в машине люди бросились им на помощь. С большим трудом одну девушку удалось вытащить, хотя она сильно переохладилась в ледяной жиже. А вот Олеся полностью ушла под толстый слой мазута... Когда ее достали, было уже поздно.

Сейчас обстоятельства этого жуткого происшествия расследует прокуратура Баймакского района. По словам прокурора Альфреда Галиакберова, будет дана оценка действиям ответственных лиц и балансодержателя заброшенного объекта. В случае выявления нарушений последуют меры прокурорского реагирования.

Память об Олесе

Уход из жизни молодой, красивой и жизнерадостной Олеси стал настоящим потрясением для всех, кто ее знал. У нее остались муж и трое детей, младшей дочери нет еще и 18 лет.

Односельчане тепло вспоминают ее как доброго, отзывчивого и очень позитивного человека. Олеся всегда была душой компании и готова прийти на помощь близким. Ее преждевременная кончина - тяжелая утрата для всех родных и знакомых.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети