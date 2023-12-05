В Уфе в ДТП попала беременная женщина
В Уфе 4 декабря произошла серьезная авария с участием двух автомобилей - "Субару Импреза" и ВАЗ-2115. Как сообщили в ГИБДД города, столкновение случилось днем на улице Адмирала Ушакова.
Согласно предварительным данным, 31-летний мужчин за рулем "Субару" лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате чего серьезные травмы получила 22-летняя пассажирка последнего. Девушку госпитализировали в одну из больниц Уфы.
У пострадавшей была диагностирована угроза прерывания беременности. Впоследствии в министерстве здравоохранения республики пояснили, что в настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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