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В Уфе в ДТП попала беременная женщина

В Уфе в ДТП попала беременная женщина

В Уфе 4 декабря произошла серьезная авария с участием двух автомобилей - "Субару Импреза" и ВАЗ-2115. Как сообщили в ГИБДД города, столкновение случилось днем на улице Адмирала Ушакова.

Согласно предварительным данным, 31-летний мужчин за рулем "Субару" лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате чего серьезные травмы получила 22-летняя пассажирка последнего. Девушку госпитализировали в одну из больниц Уфы.

У пострадавшей была диагностирована угроза прерывания беременности. Впоследствии в министерстве здравоохранения республики пояснили, что в настоящее время жизни и здоровью пациентки ничего не угрожает.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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