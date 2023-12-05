В Башкирии от лобового столкновения автомобилей погибли пассажиры

На 92 километре трассы в направлении Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей - "Лада Приора" и ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира, находившиеся в салонах обеих машин.

Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, оба пассажира скончались на месте до прибытия бригад скорой помощи. Водители же были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции было начато административное разбирательство для установления причин и обстоятельств аварии. Будет назначен ряд необходимых экспертиз.

Автор: Семен Подгорный