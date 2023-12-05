Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии от лобового столкновения автомобилей погибли пассажиры

В Башкирии от лобового столкновения автомобилей погибли пассажиры

На 92 километре трассы в направлении Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском районе Башкирии произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей - "Лада Приора" и ВАЗ-2114. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два пассажира, находившиеся в салонах обеих машин.

Как сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, оба пассажира скончались на месте до прибытия бригад скорой помощи. Водители же были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции было начато административное разбирательство для установления причин и обстоятельств аварии. Будет назначен ряд необходимых экспертиз.

Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших

Читайте также:

Массовая авария в Кугарчинском районе Башкирии: погиб водитель, много пострадавших
Автор: Семен Подгорный
Теги: Архангельский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok