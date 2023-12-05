В Башкирии тракторист угодил под колеса собственной техники

Трагический инцидент произошёл в Башкирии две недели назад. 48-летний сотрудник ООО "СП Красная Башкирия", расположенного в Абзелиловском районе , пострадал в результате наезда собственного трактора.

В пресс-службе региональной Государственной инспекции труда сообщили, что все случилось 21 ноября в рабочее время, в процессе послеуборочной обработки семян подсолнечника. Тракторист ждал, когда наполнится бункер, как вдруг из-за неосторожного движения упал с подножки трактора прямо под переднее колесо.

Предварительные данные свидетельствуют, что мужчина, покидая кабину, задел рычаг трансмиссии, в результате чего трактор неожиданно поехал назад. Тракторист упал с подножки и оказался на земле, а машина проехала по нему передним колесом. Из-за тяжелейших травм, полученных при наезде, мужчину пришлось госпитализировать в одну из больниц Магнитогорска.

Сейчас региональная Гострудинспекция проводит расследование происшествия с целью установления всех обстоятельств и первопричин случившегося на производстве несчастного случая.

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Автор: Семен Подгорный