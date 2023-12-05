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В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет

В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет

На территории Стерлитамакского района Республики Башкортостан случилась авария с участием автобуса марки ПАЗ, осуществлявшего перевозку школьников. Водитель по неустановленной пока причине не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок.

Согласно данным информационной службы МЧС региона, в транспортном средстве находились 9 детей, которых сопровождал педагог. Они возвращались из деревни Чуртан в населённый пункт Услыбаш.

К счастью, в результате происшествия никто из пассажиров и водитель не пострадали. Всех детей забрали прибывшие на место аварии родители. Сейчас автобус подняли на шасси с помощью спасательной техники.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Стерлитамакский район происшествия аварии
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