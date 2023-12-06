В Башкирии в ходе тушения пожара в многоквартирном доме обнаружили тело 45-летнего мужчины
В ночь на 6 декабря в селе Кушнаренково Башкирии произошел пожар в трехквартирном жилом доме по адресу: улица 2 Октябрьский переулок.
По данным информационной службы региональной МЧС, примерно в 00:40 поступило сигнал о возгорании в одной из квартир этого дома. На место выехали пожарные расчёты.
Несмотря на оперативные действия спасателей, в процессе тушения открытого огня в одной из квартир было обнаружено тело 45-летнего мужчины.
Пожарные ликвидировали открытое горение в квартире, не дав огню распространиться на соседние помещения.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС РФ. Проводится расследование для установления причин и обстоятельств трагедии. Рассматривается версия, что пожар мог возникнуть из-за курения в жилище.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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