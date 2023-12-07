В Уфе строитель выжил после падения в шахту лифта

В четверг, 7 декабря, в городе Уфе произошел несчастный случай в новостройке. В диспетчерскую экстренных служб поступил звонок от рабочих одной из новостроек на проспекте Дружбы народов. Они сообщили, что 49-летний строитель упал с высоты 3 этажа прямо в шахту лифта.

К месту происшествия незамедлительно выехали спасатели поисково-спасательного отряда УГЗ. Также на помощь пострадавшему вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, спасатели провели разведку ситуации и приступили к спасению мужчины. Используя альпинистское снаряжение, они спустились в лифтовую шахту. К счастью, мужчина был жив, хоть и получил серьезные травмы при падении. Спасатели аккуратно погрузили его на носилки и пристегнули страховочные ремни для безопасной транспортировки.

Подняв носилки вверх по шахте пострадавшего передали бригаде скорой помощи, которая незамедлительно доставила его в больницу.

В настоящее время сотрудники строительной компании и органы следствия выясняют обстоятельства и причины этого происшествия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ