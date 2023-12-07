Авария на трассе в Башкирии: столкнулись два автомобиля, водитель и пассажир погибли
В четверг, 7 декабря, на автодороге Туймазы-Белебей-Николаевка-Бакалы в Шаранском районе Республики Башкортостан произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.
Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, авария произошла на 107 километре трассы. Столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Фольксваген Поло.
Водитель и пассажир "четырнадцатой" модели автомобиля ВАЗ получили настолько серьезные травмы, что скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Двое пассажиров Фольксвагена были госпитализированы в больницу.
Для организации работы по расследованию обстоятельств трагедии и координации действий сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП выехал заместитель начальника регионального управления.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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