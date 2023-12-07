Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Авария на трассе в Башкирии: столкнулись два автомобиля, водитель и пассажир погибли

Авария на трассе в Башкирии: столкнулись два автомобиля, водитель и пассажир погибли

В четверг, 7 декабря, на автодороге Туймазы-Белебей-Николаевка-Бакалы в Шаранском районе Республики Башкортостан произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения, авария произошла на 107 километре трассы. Столкнулись автомобили ВАЗ-2114 и Фольксваген Поло.

Водитель и пассажир "четырнадцатой" модели автомобиля ВАЗ получили настолько серьезные травмы, что скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Двое пассажиров Фольксвагена были госпитализированы в больницу.

Для организации работы по расследованию обстоятельств трагедии и координации действий сотрудников Госавтоинспекции на место ДТП выехал заместитель начальника регионального управления.

В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет

Читайте также:

В Башкирии школьный автобус с детьми опрокинулся в кювет
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Шаранский район происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok