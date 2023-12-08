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Жестокое убийство молодой девушки потрясло Башкирию

Жестокое убийство молодой девушки потрясло Башкирию

В начале ноября в башкирском городе Стерлитамаке произошло жестокое убийство 25-летней Дианы С. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено поисковиками в лесном массиве неподалеку от города.

По данным следствия, Диана погибла от рук 38-летнего местного жителя Руслана К., с которым у нее были близкие отношения. Между молодыми людьми произошла ссора, в пылу которой мужчина задушил свою возлюбленную. А затем, запаниковав, расчленил ее тело и вывез в лес, где закопал останки в неглубокой могиле.

Трагическая история 25-летней Дианы

Диана С. была молодой, красивой и общительной девушкой. Родители подарили ей отдельную квартиру, где Диана и проживала.

По словам ее младшего брата Артура, сестра всегда с удовольствием делилась с семьей новостями о своей личной жизни и знакомила родных со своими ухажерами. Однако о 38-летнем Руслане, с которым она встречалась перед гибелью, семья Дианы почти ничего не знала.

"Об этом Руслане мы ничего не знали толком и никогда его не видели, - говорит Артур. - Что очень странно, ведь Диана всегда приводила своих парней знакомиться с нами".

По словам Артура, единственной, кто был в курсе этих отношений, была лучшая подруга Дианы. Именно она рассказала, что пара познакомилась случайно в одном из местных кафе. 38-летний Руслан был очарован красотой молодой девушки и начал ухаживать за ней.

Тревожное исчезновение

5 ноября Диана внезапно исчезла. По словам Артура, семья поначалу не беспокоилась, поскольку Диана говорила, что собирается поехать в город Каспийск к подруге.
"Она никогда не пропадала надолго, не предупредив маму, - говорит брат. - Даже когда просто в гости собиралась, всегда присылала свою геолокацию".

Однако спустя пару дней от Дианы не было никаких вестей. Обеспокоенные родные пришли к ней домой и обнаружили, что она никуда не уезжала - вещи так и остались собранными. Тогда они обзвонили всех знакомых Дианы и подали заявление в полицию о ее исчезновении.

Раскрытие преступления

Следователи быстро установили по камерам наблюдения, что в ночь исчезновения Диана уехала к Руслану в его автомобиле.

При обыске дома подозреваемого Руслан сознался в содеянном и указал место захоронения тела своей возлюбленной. Как оказалось, между ними произошла очередная ссора, на этот раз закончившаяся трагедией. В пылу спора Руслан задушил Диану, а затем в приступе паники расчленил ее тело и избавился от останков в лесу.

На допросах обвиняемый неоднократно менял свои показания о мотивах преступления, пытаясь снять с себя ответственность. Однако брат Дианы уверен, что убийца все выдумывает, а истинную причину знает только он сам.

Сейчас Руслан К. обвиняется в убийстве и находится под стражей до суда. Следствие продолжает собирать улики против подозреваемого. А семья и друзья убитой не могут поверить в случившееся и оплакивают потерю молодой и полной жизни девушки.


В Башкирии мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу ножом

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак происшествия убийство
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