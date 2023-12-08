Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами

В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами

Нелегальная охота, к сожалению, продолжает оставаться серьезной проблемой в некоторых регионах России. Так, на днях стало известно о новом тревожном инциденте браконьерства, произошедшем в Республике Башкортостан.

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Министерства экологии региона, факт браконьерства обнаружили во время совместного рейда представителей ведомства и полицейских по Миякинскому району. Рейд был организован в ночь с 5 на 6 декабря с целью выявления и пресечения возможных нарушений природоохранного законодательства.

На опушке леса инспекторы обнаружили две брошенные туши диких животных – самца и самки сибирской косули. По всей видимости, браконьеры поспешно бежали с места преступления, оставив за собой следы злодеяния. Осмотрев местность, представители властей также нашли гильзы от выстрелов и другие улики.

Ущерб, нанесенный данным инцидентом охотничьим ресурсам региона, был оценен экспертами в сумму более 300 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе, подобные преступления недопустимы и требуют решительных мер со стороны правоохранительных органов. Полиция уже начала расследование инцидента с целью установления и задержания злоумышленников. Параллельно Минэкологии региона планирует усилить меры по охране дикой природы и борьбе с браконьерством. Эксперты призывают жителей республики не оставаться в стороне и сообщать обо всех подозрительных случаях незаконной охоты.

В Башкирии задержали браконьеров с тушей косули в багажнике

Читайте также:

В Башкирии задержали браконьеров с тушей косули в багажнике
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ
Теги: Миякинский район происшествия браконьер
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok