В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами

Нелегальная охота, к сожалению, продолжает оставаться серьезной проблемой в некоторых регионах России. Так, на днях стало известно о новом тревожном инциденте браконьерства, произошедшем в Республике Башкортостан.

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Министерства экологии региона, факт браконьерства обнаружили во время совместного рейда представителей ведомства и полицейских по Миякинскому району . Рейд был организован в ночь с 5 на 6 декабря с целью выявления и пресечения возможных нарушений природоохранного законодательства.

На опушке леса инспекторы обнаружили две брошенные туши диких животных – самца и самки сибирской косули. По всей видимости, браконьеры поспешно бежали с места преступления, оставив за собой следы злодеяния. Осмотрев местность, представители властей также нашли гильзы от выстрелов и другие улики.

Ущерб, нанесенный данным инцидентом охотничьим ресурсам региона, был оценен экспертами в сумму более 300 тысяч рублей.

Как отмечают в пресс-службе, подобные преступления недопустимы и требуют решительных мер со стороны правоохранительных органов. Полиция уже начала расследование инцидента с целью установления и задержания злоумышленников. Параллельно Минэкологии региона планирует усилить меры по охране дикой природы и борьбе с браконьерством. Эксперты призывают жителей республики не оставаться в стороне и сообщать обо всех подозрительных случаях незаконной охоты.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба министерства природопользования и экологии РБ