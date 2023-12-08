В Башкирии обнаружили туши двух косуль, убитых браконьерами
Нелегальная охота, к сожалению, продолжает оставаться серьезной проблемой в некоторых регионах России. Так, на днях стало известно о новом тревожном инциденте браконьерства, произошедшем в Республике Башкортостан.
Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой Министерства экологии региона, факт браконьерства обнаружили во время совместного рейда представителей ведомства и полицейских по Миякинскому району. Рейд был организован в ночь с 5 на 6 декабря с целью выявления и пресечения возможных нарушений природоохранного законодательства.
На опушке леса инспекторы обнаружили две брошенные туши диких животных – самца и самки сибирской косули. По всей видимости, браконьеры поспешно бежали с места преступления, оставив за собой следы злодеяния. Осмотрев местность, представители властей также нашли гильзы от выстрелов и другие улики.
Ущерб, нанесенный данным инцидентом охотничьим ресурсам региона, был оценен экспертами в сумму более 300 тысяч рублей.
Как отмечают в пресс-службе, подобные преступления недопустимы и требуют решительных мер со стороны правоохранительных органов. Полиция уже начала расследование инцидента с целью установления и задержания злоумышленников. Параллельно Минэкологии региона планирует усилить меры по охране дикой природы и борьбе с браконьерством. Эксперты призывают жителей республики не оставаться в стороне и сообщать обо всех подозрительных случаях незаконной охоты.
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