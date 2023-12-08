В Бирском районе Башкирии в лобовой аварии погиб водитель «Лады»

В пятницу, 8 декабря, в Бирском районе Республики Башкортостан произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили в Управлении Государственной инспекции безопасности дорожного движения по РБ, авария произошла на 9 километре автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Бирск, Новодесяткино, Чирша и Тартыш.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки Lada Grantа, двигаясь по своей полосе, неожиданно выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Sonata.

В результате аварии, водитель Lada погиб на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель Hyundai получил травмы и был госпитализирован в одну из больниц города Дюртюли.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробные обстоятельства и причины данного ДТП со смертельным исходом.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ