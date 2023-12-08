Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Уфе мужчина кастетом ударил на улице пожилую женщину

В Уфе мужчина кастетом ударил на улице пожилую женщину

В одном из дворов Уфы произошло нападение на пожилую 81-летнюю пенсионерку. Инцидент случился 25 ноября около 18:35 на улице Братьев Кадомцевых. По имеющейся информации, женщина получила удар по голове неким тупым предметом, возможно, кастетом. От полученной травмы она скончалась в больнице. Об этом 8 декабря сообщил источник, близкий к расследованию

В настоящее время личность нападавшего и мотивы его преступных действий устанавливаются. По одной из версий, им может быть ранее судимый за убийство Андрей П., 1985 года рождения. Местные жители связывают его с серией нападений с использованием кастета в районе улицы Рихарда Зорге. Однако другой источник, знакомый с ходом расследования, опровергает эту версию. По его данным, упомянутый мужчина проверялся на причастность к другому инциденту со смертельным исходом, который, вероятно, носит не криминальный характер.

Кроме того отмечается, что могут быть и другие пострадавшие от действий злоумышленника. Однако в правоохранительных органах пока не комментируют ход расследования. Из МВД по Башкирии поступила рекомендация обратиться за уточнениями в Следственный комитет, представители которого также пока не дали комментариев.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия убийство
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok