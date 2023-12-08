В Уфе мужчина кастетом ударил на улице пожилую женщину

В одном из дворов Уфы произошло нападение на пожилую 81-летнюю пенсионерку. Инцидент случился 25 ноября около 18:35 на улице Братьев Кадомцевых. По имеющейся информации, женщина получила удар по голове неким тупым предметом, возможно, кастетом. От полученной травмы она скончалась в больнице. Об этом 8 декабря сообщил источник, близкий к расследованию

В настоящее время личность нападавшего и мотивы его преступных действий устанавливаются. По одной из версий, им может быть ранее судимый за убийство Андрей П., 1985 года рождения. Местные жители связывают его с серией нападений с использованием кастета в районе улицы Рихарда Зорге. Однако другой источник, знакомый с ходом расследования, опровергает эту версию. По его данным, упомянутый мужчина проверялся на причастность к другому инциденту со смертельным исходом, который, вероятно, носит не криминальный характер.

Кроме того отмечается, что могут быть и другие пострадавшие от действий злоумышленника. Однако в правоохранительных органах пока не комментируют ход расследования. Из МВД по Башкирии поступила рекомендация обратиться за уточнениями в Следственный комитет, представители которого также пока не дали комментариев.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео