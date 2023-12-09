В Уфе полицейские задержали подозреваемого в причастности к нападению на пенсионерку

Накануне в Уфе был задержан 38-летний местный житель Александр Попов. Его подозревают в причастности к нападению на 81-летнюю пожилую женщину, которое произошло в одном из столичных дворов.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, мужчину доставили в отдел полиции для допроса. Однако на данный момент нет однозначных доказательств его причастности к нападению на пенсионерку и других людей.

По словам источника, ориентировка на Попова распространилась в связи с другим уголовным делом. Возможно, обеспокоенные нераскрытым нападением на пенсионерку горожане самостоятельно связали эти два происшествия.

Как нам стало известно, задержанного подозревают в нападении на свою знакомую. Происшествие случилось 5. Предположительно, во время распития спиртных напитков в доме на улице Российской между ними возник конфликт, в результате которого женщина была смертельно ранена. Её тело нашли в подвале одного из многоквартирных домов через несколько дней.

Также нам известно, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. В настоящее время по-прежнему ведётся розыск преступника, напавшего на 81-летнюю пенсионерку.

Читайте также: В Уфе мужчина кастетом ударил на улице пожилую женщину

Автор: Семен Подгорный