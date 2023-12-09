В Башкирии продолжаются поиски пропавшей без вести женщины в розовой шапке

Уже более месяца в Республике Башкортостан не прекращаются поиски 50-летней Гузалии Шафиковой, которая 6 ноября текущего года внезапно пропала в городе Октябрьский . Как сообщает поисковая организация "Лиза Алерт РБ", женщина вышла из дома и больше ее никто не видел.

В день исчезновения Гузалия Шафикова была одета в салатового цвета футболку, а также розовую куртку и шапку. У нее светлые волосы и карие глаза.

На данный момент отряд "Лиза Алерт" при поддержке местных жителей проводит активные поиски пропавшей. Район поисков охватывает близлежащие к Октябрьскому населенные пункты и лесные массивы. К сожалению, пока результатов нет, но волонтеры не теряют надежды ее найти.

Обращаемся ко всем жителям Республики Башкортостан с убедительной просьбой сообщить любые сведения о возможном местонахождении Гузалии Шафиковой по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по единому номеру экстренных служб 112.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети