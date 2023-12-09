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Из горящего дома в Уфе эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей

Из горящего дома в Уфе эвакуировали 36 человек, в том числе 12 детей

В одном из многоквартирных домов в городе Уфе на улице Орджоникидзе вспыхнул пожар, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

Как уточняют сотрудники спасательных служб, своевременно прибывшие по тревоге на место происшествия, им удалось не допустить распространения огня на соседние жилые помещения.

По данным МЧС, из очага возгорания вывели 36 человек, среди которых было 12 несовершеннолетних детей. Еще 64 жителям МКД удалось самостоятельно покинуть опасную зону до приезда спасателей.

В результате пожара пострадал 54-летний мужчина, который после осмотра бригадой скорой медицинской помощи отказался от госпитализации в лечебное учреждение.

В настоящее время проводится расследование для установления всех причин и подробных обстоятельств происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия пожар
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