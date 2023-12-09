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В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус

В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус

Сегодня примерно в полдень на третьем километре автомобильной трассы, соединяющей города Уфу и Оренбург, произошло столкновение двух автотранспортных средств.

32-летний мужчина за рулем грузовика марки "Газель", двигался по правой полосе, не смог вовремя затормозить и врезался в стоящий на обочине автобус той же марки.

По предварительной информации пресс-службы уфимской Госавтоинспекции, второй автобус был вынужден остановиться из-за возникшей неисправности. К счастью, в салоне в этот момент пассажиров не было.

В результате ДТП оба транспортных средства получили серьезные механические повреждения. Медпомощь никому не понадобилась. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование и устанавливают точные причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии
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