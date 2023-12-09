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Задержан житель Уфы, планировавший теракты по указанию украинских кураторов

Задержан житель Уфы, планировавший теракты по указанию украинских кураторов

В городе Уфе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в подготовке террористического акта. По версии следствия, молодой человек планировал осуществить подрыв нескольких административных зданий в городе.

Согласно опубликованным в интернете материалам оперативной съемки, во время обыска квартиры подозреваемого, силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, несколько заготовленных "коктейлей Молотова" и компоненты для их изготовления. На допросе задержанный признался, что был завербован представителями спецслужб Украины в одном из месенджеров с целью осуществления диверсионных актов на территории России.

По факту подготовки теракта правоохранительными структурами Башкирии возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 30 и частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия
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