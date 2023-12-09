Опубликована ориентировка на мужчину, подозреваемого в нападениях на жителей Уфы

Внимание жителей города Уфы приковано к поискам мужчины, который подозревается в жестоком нападении на пожилую 81-летнюю женщину. К сожалению, потерпевшая скончалась от полученных травм.

Правоохранительные органы опубликовали подробное описание внешности разыскиваемого для того, чтобы жители могли оказать содействие в его поимке. Изучив многочисленные кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый часто появляется в районе торгово-развлекательного комплекса «Планета» и микрорайона Сипайлово . Оттуда он следует на улицу Зорге, где, предположительно, и совершает свои преступления.

Согласно ориентировке, разыскиваемому около 18-20 лет, у него худощавое телосложение. В момент нападения на он был одет в красную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны и светлые кроссовки. Отличительной чертой является то, что мужчина передвигается исключительно в медицинской маске. По-видимому, он осознавал, что его могут начать разыскивать, поэтому избегал показывать лицо.

На опубликованных в сети кадрах четко видно, как подозреваемый наносит потерпевшей сильный удар по голове кастетом. Женщина падает на землю и уже не подает признаков жизни.

В полицию поступали сообщения о нападениях на других горожан. По этим фактам возбужден ряд уголовных дел. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что в совершении аналогичных преступлений подозревался 38-летний Александр Попов. Однако, по данным источников, он не причастен к описанным нападениям, хотя и связан с другим убийством.

пожилых людей. Будьте бдительны и осторожны!

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео