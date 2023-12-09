Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Опубликована ориентировка на мужчину, подозреваемого в нападениях на жителей Уфы

Опубликована ориентировка на мужчину, подозреваемого в нападениях на жителей Уфы

Внимание жителей города Уфы приковано к поискам мужчины, который подозревается в жестоком нападении на пожилую 81-летнюю женщину. К сожалению, потерпевшая скончалась от полученных травм.

Правоохранительные органы опубликовали подробное описание внешности разыскиваемого для того, чтобы жители могли оказать содействие в его поимке. Изучив многочисленные кадры с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый часто появляется в районе торгово-развлекательного комплекса «Планета» и микрорайона Сипайлово. Оттуда он следует на улицу Зорге, где, предположительно, и совершает свои преступления.

Согласно ориентировке, разыскиваемому около 18-20 лет, у него худощавое телосложение. В момент нападения на он был одет в красную шапку, темно-синюю куртку с капюшоном, черные болоньевые штаны и светлые кроссовки. Отличительной чертой является то, что мужчина передвигается исключительно в медицинской маске. По-видимому, он осознавал, что его могут начать разыскивать, поэтому избегал показывать лицо.

На опубликованных в сети кадрах четко видно, как подозреваемый наносит потерпевшей сильный удар по голове кастетом. Женщина падает на землю и уже не подает признаков жизни.

В полицию поступали сообщения о нападениях на других горожан. По этим фактам возбужден ряд уголовных дел. Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что в совершении аналогичных преступлений подозревался 38-летний Александр Попов. Однако, по данным источников, он не причастен к описанным нападениям, хотя и связан с другим убийством.
пожилых людей. Будьте бдительны и осторожны!

В Уфе полицейские задержали подозреваемого в причастности к нападению на пенсионерку

Читайте также:

В Уфе полицейские задержали подозреваемого в причастности к нападению на пенсионерку
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия розыск
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok