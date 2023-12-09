На одной из заправок Уфы загорелся автомобиль
В субботу вечером, 9 декабря, в городе Уфе на одной из автозаправочных станций, расположенной на улице Центральной, произошло возгорание легкового автомобиля марки Lada Granta.
Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан, инцидент произошел около заправочной колонки. По неустановленной пока причине в моторном отсеке автомобиля вспыхнул огонь.
Благодаря быстрому реагированию пожарных подразделений, которые оперативно прибыли на место происшествия, удалось потушить возгорание в кратчайшие сроки, не дав пламени распространиться на другие объекты АЗС.
В результате инцидента никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания выясняет дознаватель МЧС, прибывший на место происшествия.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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