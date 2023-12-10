Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям

Правоохранительные органы города Уфы задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины.

Ранее сообщалось о том, что на одной из улиц столицы Башкирии произошло нападение на 81-летнюю пенсионерку. Злоумышленник нанес ей удар тупым предметом по голове. В результате этого потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была срочно госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти пострадавшую не удалось.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о схожих нападениях на жителей города в этом районе. В связи с произошедшим, правоохранительные органы провели следственные мероприятия для установления и задержания преступника.

Вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 33-летний житель Уфы, проживающий в микрорайоне Сипайлово. В отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти другому человеку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: СУ СКР по РБ.