Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям

Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям

Правоохранительные органы города Уфы задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины.

Ранее сообщалось о том, что на одной из улиц столицы Башкирии произошло нападение на 81-летнюю пенсионерку. Злоумышленник нанес ей удар тупым предметом по голове. В результате этого потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была срочно госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти пострадавшую не удалось.

Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о схожих нападениях на жителей города в этом районе. В связи с произошедшим, правоохранительные органы провели следственные мероприятия для установления и задержания преступника.

Вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 33-летний житель Уфы, проживающий в микрорайоне Сипайлово. В отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти другому человеку.

Задержан житель Уфы, планировавший теракты по указанию украинских кураторов

Читайте также:

Задержан житель Уфы, планировавший теракты по указанию украинских кураторов
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ.
Теги: Уфа происшествия убийство
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok