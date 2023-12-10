Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям
Правоохранительные органы города Уфы задержали подозреваемого в убийстве пожилой женщины.
Ранее сообщалось о том, что на одной из улиц столицы Башкирии произошло нападение на 81-летнюю пенсионерку. Злоумышленник нанес ей удар тупым предметом по голове. В результате этого потерпевшая получила черепно-мозговую травму и была срочно госпитализирована в медицинское учреждение. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти пострадавшую не удалось.
Кроме того, в полицию поступило несколько заявлений о схожих нападениях на жителей города в этом районе. В связи с произошедшим, правоохранительные органы провели следственные мероприятия для установления и задержания преступника.
Вскоре подозреваемый был найден. Им оказался 33-летний житель Уфы, проживающий в микрорайоне Сипайлово. В отношении данного лица было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения смерти другому человеку.
Автор: Семен Подгорный
Фото: СУ СКР по РБ.
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