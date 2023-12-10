В Уфе пожарные тушили крупный банный комплекс - видео

Сегодня ранним утром в микрорайоне Тужиловка в Уфе произошло возгорание двухэтажного банного комплекса. Пожарные боролись с огнем несколько часов.

Сообщается, что в 6 утра на улице Ишимской заполыхало здание бани площадью около 1200 квадратных метров. Помимо самого двухэтажного здания с мансардой, огонь повредил и 1-этажный деревянный пристрой с верандой.

На тушение пожара были брошены значительные силы - 24 человека и 7 единиц спецтехники. Однако из-за сильных морозов, достигающих -30 градусов, полностью потушить возгорание долго не удавалось.

Данных о пострадавших нет. Причины, по которым случился пожар, сейчас устанавливаются.

Согласно данным из открытых источников, на Ишимской был только один банный комплекс. Он работал здесь как минимум последние два года, предлагая посетителям услуги бани, бассейна, саун. Цены варьировались от 1500 до 2500 рублей за сеанс. Комплекс был особенно популярен среди семей с детьми и работал обычно днем и вечером, а по выходным - круглосуточно.

Стоит добавить, что это уже второе за сегодняшнее утро возгорание в районе торгового центра «Планета». Ранее загорелся проезжавший мимо бензовоз, но пожарным удалось потушить пламя до того, как оно добралось до цистерны с топливом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ