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Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме

Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме

В ночь на понедельник в населенном пункте Ахлыстино Кушнаренковского района Башкирии произошел пожар в частном домовладении. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огнём был охвачен жилой дом.

64-летний хозяин жилища находился внутри в момент возгорания. К приезду пожарно-спасательных подразделений пламя уже полностью охватило строение. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие постройки.

Мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в районную больницу.

По факту происшествия проводится дознание. Предстоит установить точную причину пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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