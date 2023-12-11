Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме
В ночь на понедельник в населенном пункте Ахлыстино Кушнаренковского района Башкирии произошел пожар в частном домовладении. Как сообщили в региональном управлении МЧС, огнём был охвачен жилой дом.
64-летний хозяин жилища находился внутри в момент возгорания. К приезду пожарно-спасательных подразделений пламя уже полностью охватило строение. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на близлежащие постройки.
Мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован в районную больницу.
По факту происшествия проводится дознание. Предстоит установить точную причину пожара.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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