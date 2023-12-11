В Башкирии спасатели помогли ребенку, прилипшему языком к столбу

В башкирском городе Кумертау произошел необычный инцидент с девятилетним мальчиком. Он решил провести своеобразный эксперимент - прикоснуться языком к металлическому столбу у входа в известный в городе спортивный комплекс "Сапсан-Арена". К несчастью, в результате этой затеи язык ребенка примерз к холодной поверхности столба.

Мальчик пытался освободиться самостоятельно, но безуспешно. Его крики услышали прохожие, которые вызвали на место происшествия спасателей. Сотрудники МЧС с помощью теплой воды быстро освободили язык школьника от ледяной "ловушки". К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

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Автор: Семен Подгорный