В Уфе арестовали мужчину, который из злости убил 81-летнюю женщину

Суд постановил взять под стражу на два месяца 34-летнего уроженца Уфы Алмаза Г., обвиняемого в нападении на 81-летнюю пенсионерку, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в прокуратуре Республики Башкортостан.

Как стало известно, 25 ноября Алмаз Г. внезапно набросился на пожилую женщину прямо на улице Братьев Кадомцевых в Уфе и ударил её зажатым в кулаке складным ножом. Жертва нападения была госпитализирована в тяжёлом состоянии и через неделю скончалась от полученных травм.

По информации прокуратуры Советского района Уфы, обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 8 февраля 2024 года. Против него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Как выяснилось в ходе расследования, Алмаз Г. страдает психическим расстройством. По данным источника, в день нападения на пенсионерку мужчина испытывал сильное эмоциональное потрясение из-за того, что его "сильно обидели". Он был задержан в своей квартире на улице Юрия Гагарина благодаря данным с камер видеонаблюдения. В ближайшее время Алмаза Г. поместят в следственный изолятор No1 для дальнейшего расследования дела и суда над ним.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео