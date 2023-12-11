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В Уфе арестовали мужчину, который из злости убил 81-летнюю женщину

В Уфе арестовали мужчину, который из злости убил 81-летнюю женщину

Суд постановил взять под стражу на два месяца 34-летнего уроженца Уфы Алмаза Г., обвиняемого в нападении на 81-летнюю пенсионерку, которая впоследствии скончалась от полученных травм. Об этом сообщили сегодня, 11 декабря, в прокуратуре Республики Башкортостан.

Как стало известно, 25 ноября Алмаз Г. внезапно набросился на пожилую женщину прямо на улице Братьев Кадомцевых в Уфе и ударил её зажатым в кулаке складным ножом. Жертва нападения была госпитализирована в тяжёлом состоянии и через неделю скончалась от полученных травм.

По информации прокуратуры Советского района Уфы, обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 8 февраля 2024 года. Против него возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Как выяснилось в ходе расследования, Алмаз Г. страдает психическим расстройством. По данным источника, в день нападения на пенсионерку мужчина испытывал сильное эмоциональное потрясение из-за того, что его "сильно обидели". Он был задержан в своей квартире на улице Юрия Гагарина благодаря данным с камер видеонаблюдения. В ближайшее время Алмаза Г. поместят в следственный изолятор No1 для дальнейшего расследования дела и суда над ним.

Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям

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Подозреваемый в убийстве пожилой уфимки задержан, проверяется причастность к другим нападениям
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия убийство
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