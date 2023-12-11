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В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж

В Башкирии в послеке Юматово загорелся коттедж

Сегодня днем в поселке Юматово Уфимского района Башкирии произошло возгорание коттеджа. Пожарные расчеты Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям были оперативно направлены на место происшествия.

Сообщается, что огонь охватил жилой дом площадью 90 квадратных метров, расположенный на улице Вишневой. К моменту прибытия пожарных пламя активно распространялось по строению. Благодаря слаженным действиям спасательных подразделений удалось локализовать и ликвидировать открытое горение. В настоящее время проводятся работы по разбору конструкций и проливке очагов тления.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Причины возникновения огня предстоит установить в ходе расследования, которое проведёт дознаватель МЧС.

Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
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