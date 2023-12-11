Водитель Volvo пострадал в ДТП с большегрузом в Башкирии

На одном из участков автотрассы Крапачево- Месягутово , проходящей по территории Салаватского района Республики Башкортостан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей.

Как сообщают в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на 28-м километре дороги. В результате столкновения пострадал водитель одного из грузовиков.

Согласно поступившей информации, в пути следования столкнулись грузовой автомобиль марки Volvo и ехавший впереди него большегруз Hongyan. В результате жесткого удара водитель Volvo получил травмы и оказался заблокированным в кабине поврежденной машины.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которые провели операцию по извлечению пострадавшего водителя из деформированного салона автомобиля. После оказания первой помощи мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ