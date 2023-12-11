Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Водитель Volvo пострадал в ДТП с большегрузом в Башкирии

Водитель Volvo пострадал в ДТП с большегрузом в Башкирии

На одном из участков автотрассы Крапачево-Месягутово, проходящей по территории Салаватского района Республики Башкортостан, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух большегрузных автомобилей.

Как сообщают в Государственном комитете РБ по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на 28-м километре дороги. В результате столкновения пострадал водитель одного из грузовиков.

Согласно поступившей информации, в пути следования столкнулись грузовой автомобиль марки Volvo и ехавший впереди него большегруз Hongyan. В результате жесткого удара водитель Volvo получил травмы и оказался заблокированным в кабине поврежденной машины.

На место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которые провели операцию по извлечению пострадавшего водителя из деформированного салона автомобиля. После оказания первой помощи мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус

Читайте также:

В Башкирии водитель грузовика врезался в поломавшийся на трассе автобус
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: происшествия аварии
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok