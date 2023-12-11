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Уфимец показал следователям, как нападал ножом на прохожих

Уфимец показал следователям, как нападал ножом на прохожих

Во время следственного эксперимента мужчина, которого задержали по подозрению в нападениях с ножом на случайных прохожих в Уфе, подробно рассказал о своих действиях.

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, где обнародовали видеозапись эксперимента, 34-летний подозреваемый продемонстрировал, как он наносил удары ножом 81-летней пенсионерке и троим другим людям - двум студентам и мужчине средних лет. Пожилая женщина после нападения скончалась в больнице.
"Я приблизился ко второму молодому человеку, который шёл в полутора метрах от меня, на расстояние удара. Затем я ускорил шаг и ударил его с правой руки в щёку и убежал", - пояснил на видео подозреваемый.

Сало известно, что мужчина состоит на учёте у психиатра. До этого он якобы привлекался по обвинению в угрозе убийством в отношении родственника, но тогда его признали невменяемым.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия убийство
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