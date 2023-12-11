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В Нуримановском районе Башкирии сгорел деревянный дом

В Нуримановском районе Башкирии сгорел деревянный дом

В понедельник, 11 декабря, около 14:00 по местному времени в Центр обработки экстренных вызовов Сситемы-112 поступило сообщение от очевидцев о возникновении пожара в жилом доме, расположенном на улице Веденеева в населенном пункте Павловка Нуримановского района Башкирии.

Данная информация была оперативно передана в пресс-службу Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, который направил на место происшествия пожарно-спасательные подразделения.

Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что в результате возгорания огонь нанес существенные повреждения одноэтажному жилому строению площадью 48 квадратных метров. К счастью, в момент инцидента в жилище никого не оказалось, так что обошлось без человеческих жертв и пострадавших.

Сотрудникам противопожарной службы удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать возникшее возгорание. В настоящее время проводится тщательное расследование обстоятельств и установление возможных причин, которые привели к данной чрезвычайной ситуации.

Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме

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Житель Башкирии получил ожоги при пожаре в собственном доме
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия аварии
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