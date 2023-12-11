В лобовом столкновении на трассе М-5 погиб отец двоих детей из Башкирии

На автомагистрали М5 в Челябинской области произошла трагедия, унесшая жизни троих людей. Среди погибших оказался 38-летний житель села Мурсалимкино Салаватского района Башкирии Альберт С.

Мужчина ехал за рулем автомобиля "Ниссан Икс-Трейл" в сопровождении своей матери, которую вез на обследование в больницу. Однако их путь трагически оборвался после столкновения с "Ладой Веста", вылетевшей на встречную полосу. Страшный удар отбросил отечественный автомобиль прямо под колеса грузовика Volvo.

Сообщается, что мать Альберта С. была доставлена в больницу города Аша с тяжелыми травмами и находится в реанимации. Сам же 38-летний сельчанин, к сожалению, погиб на месте аварии.

У погибшего мужчины остались малолетние дети, ученики 5 и 7 классов, а также супруга. По словам близких, мужчина всегда отличался осторожностью за рулем и никогда не рисковал на дорогах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ФКУ Упрдор «Южный Урал»