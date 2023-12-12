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Спасатели Уфы помогли дальнобойщику, чье топливо замёрзло на морозе

Спасатели Уфы помогли дальнобойщику, чье топливо замёрзло на морозе

Накануне в Уфе разыгралась настоящая драма на одной из центральных магистралей города. 61-летний дальнобойщик из Мордовии ехал на своем грузовике марки Volvo по проспекту Салавата Юлаева, когда внезапно его машина остановилась посреди оживленной трассы.

Причиной оказалось замерзшее топливо в баке, не выдержавшее морозов Уфы. Вместе с грузовиком начал замерзать и сам водитель. К счастью, ему на помощь вовремя пришли сотрудники поисково-спасательного отряда.

Пока мужчину отпаивали горячим чаем и отогревали в помещении подразделения, другая бригада спасателей занялась его фурой. С помощью специальной тепловой пушки они разморозили топливную систему грузовика. К 22 часам вечера "операция" по спасению закончилась успешно.

Отогревшись и подкрепившись, дальнобойщик смог продолжить свой маршрут. Перед отъездом он тепло поблагодарил всех, кто пришел к нему на помощь в трудную минуту и не бросил в беде.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ по Уфе
Теги: Уфа происшествия
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