В Башкирии за прошедшую ночь погибли три человека

В Башкирии за прошедшую ночь произошли два трагических пожара, унесших жизни троих людей.

Первый пожар произошел в селе Месягутово Дуванского района. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, огонь возник в одной из квартир трехквартирного одноэтажного кирпичного дома. При тушении внутри сгоревшей квартиры были обнаружены тела мужчины и женщины. Врачи констатировали их смерть. Распространение огня на соседние квартиры удалось предотвратить.

На место трагедии выехала оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. В ее состав вошли эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели для выяснения обстоятельств случившегося.

Второй пожар, унесший одну человеческую жизнь, произошел в деревне Верхнемамбетово Баймакского района . Там загорелось встроенное помещение внутри большого гаража общей площадью 80 квадратных метров. На тушение выехали огнеборцы добровольной пожарной команды и сотрудники МЧС. Им удалось ликвидировать открытое горение в течение 24 минут. Однако внутри сгоревшего помещения было найдено тело 39-летнего мужчины.

По предварительной версии, причиной этого пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи. Точные причины обоих трагических пожаров еще предстоит установить в ходе расследования.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ