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В Башкирии пропавший подросток, найденный в лесу, был убит

В Башкирии пропавший подросток, найденный в лесу, был убит

Трагическая история студента Тимура, которого разыскивали почти полгода и в итоге нашли повешенным на дереве неподалеку от Юлдашево, обросла новыми деталями - юношу на самом деле жестоко убили, а тело уже в состоянии мумификации подвесили, инсценировав самоубийство.

Все началось еще весной, когда Тимур был в гостях у бабушки. Оттуда он собирался ехать сдавать экзамен в СПТУ Новобелокатая, однако в итоге опоздал на автобус. По словам родственников юноши, Тимур решил добираться до училища в компании со своей 17-летней однокурсницей, которую должен был подвезти на машине 39-летний парень девушки Ильдар.

Когда поисковая группа разыскивала пропавшего студента, девушка рассказала им следующее: в тот роковой день Тимур пришел к ним домой, а пока она переодевалась, чтобы ехать на экзамен, юноша вышел на улицу вместе с Ильдаром и после этого пропал. Позже выяснилось, что родные Тимура с самого начала подозревали в его исчезновении именно этого мужчину. И действительно, когда его начали допрашивать, Ильдар в конце концов признался, что вспылил во время ссоры со студентом и нанес ему сильный удар, от которого тот скончался на месте. Испугавшись последствий, мужчина спрятал тело, а лишь спустя пять месяцев инсценировал самоубийство юноши, повесив его мумифицированный труп на дереве. В настоящее время Ильдар арестован и находится в следственном изоляторе.

После полугода поисков в Башкирии похоронили найденного мёртвым 17-летнего подростка

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия убийство Белокатайский район
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