В Учалинском районе Башкирии, из-за разрушения котла без тепла остались детсад и амбулатория

На территории Учалинского района Башкирии в среду, 13 декабря, произошло ЧП в населенном пункте Сафарово. Из-за разрушения котла в местной котельной, обеспечивающей теплом детсад и сельскую врачебную амбулаторию, эти важные социальные объекты остались без отопления.

К счастью, в момент аварии в детском саду не было детей - из-за холодной погоды занятия были отменены. Пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия уже работают оперативные службы, выясняются точные причины случившегося.

Глава Учалинского района Руслан Гилязетдинов, сообщивший о коммунальной аварии отметил, что работа детского сада и амбулатории временно приостановлена. Это сделано для обеспечения безопасности людей до тех пор, пока вопрос с поставкой тепла в эти социально значимые учреждения не будет решен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Руслана Гилязетдинова